タレントでモデルの山崎あみが、27日発売の『週刊ヤングジャンプ』17号(集英社)のセンターグラビアに登場する。【別カット】高身長の抜群スタイルを披露した山崎あみ山崎は、2015年から22年に『ズームイン!!サタデー』(日本テレビ系)にお天気キャスターとしてレギュラー出演。また、22年より『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(Inter FM・毎週月曜〜木曜前7時)のメインDJを務める一方、雑誌『with』専属モデルをは