¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»³ºê¤¢¤ß¤¬¡¢27ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù17¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹â¿ÈÄ¹¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿»³ºê¤¢¤ß»³ºê¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Ë¡Ø¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡ª¡ª¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ªÅ·µ¤¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢22Ç¯¤è¤ê¡ØMUSIClock with THE FIRST TIMES¡Ù¡ÊInter FM¡¦Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍËÁ°7»þ¡Ë¤Î¥á¥¤¥óDJ¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢»¨»ï¡Øwith¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï