ÂçÊ¬Æî½ð¤Ï26Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î60ÂåÃËÀ­¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢Ìó1Àé436Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î²¼½Ü¡¢Èï³²¼Ô¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò±ÜÍ÷Ãæ¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¡£»áÌ¾¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¤ÎÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢»áÌ¾¤Ê¤É¤òÆþÎÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èï³²¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹ÃË¤«¤é¡ÖÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤À¤±¤ÇÂ¿¤¯¤Î