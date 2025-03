SKY-HIが、今年リリース予定のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第3弾「No Flexin’」を本日リリース。ダンスビデオを公開した。◆「No Flexin’」Dance Video楽曲は、プロデューサーにXGやKOHH、JP THE WAVYにもトラックを提供しワールドワイドに活躍するXanseiを迎えて制作された。派手な外見や表面的なことにとらわれず、夢や未来に対して実際に多額の資金を賭けて成功させてきたSKY-HI流のヒップホップ