ÂçµÜ¡½¤¤¤ï¤­PKÀï¤Ç¡¢¤¤¤ï¤­8¿ÍÌÜ¤Î¥­¥Ã¥¯¤ò»ß¤á¤ëÂçµÜ¡¦GK²ÃÆ£¡áNACK5J¥ê¡¼¥°¡¦YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×1¼¡¥é¥¦¥ó¥É1²óÀï¡Ê26Æü¡¦¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡á13»î¹ç¡ËJ3Ê¡Åç¤¬±äÄ¹¤Ç3ÆÀÅÀ¤·¤ÆJ2»¥ËÚ¤ò6¡½3¤ÇÇË¤ê¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£J3¾¾ËÜ¤Ï±äÄ¹¤ÎËö¡¢J2Ä»À´¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÂçµÜ¤ÏÆ±¤¸J2¤Î¤¤¤ï¤­¤È3¡½3¤ÇPKÀï¤ËÆþ¤ê¡¢7¡½6¤ÇÀ©¤·¤¿¡£J1¤ÎÀ¶¿å¤ÏJ3ÁêÌÏ¸¶¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¤¿¡£