ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªA·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù¿Í¤ÎÎØ¤¬¹­¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ï¤Ã¤­¤ê°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡£B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¸áÁ°Ãæ¤Ïµ¤Ê¬¤ÎÉâ¤­ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡£¸á¸å¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·18»þ°Ê¹ß¤Ï¤Þ¤¿±¿µ¤¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦