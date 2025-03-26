¸¶Ìý¤Ï£¶£¹¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó NY¸¶ÌýÀèÊª5 25·î¸Â¡ÊWTI¡Ë(NY»þ´Ö08:50) 1¥Ð¥ì¥ë¡á69.65¡Ê+0.65+0.94%¡Ë