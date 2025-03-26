¸µÈþÍÆÉô°÷¡¢¸½»£±Æ¸½¾ì¤Î¥Õ¡¼¥É¡õ¶õ´Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¸½ºß¤Î¼ç¤Ê»Å»ö¤Ï»£±Æ»þ¤Î¥Õ¡¼¥É¤ä¾®Êª¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤¬Â¿¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦1986Ç¯ 8·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ 38ºÐ¡£¡¦¿·Â´¤Ç²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤ËÈþÍÆÉô°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦¡£¡¦²½¾ÑÉÊ²ñ¼ÒÂà¿¦¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÎ±³Ø¡õ¥ï¡¼¥Û¥ê¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ä¿©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¡£¡¦µ¢¹ñ¸å¤Ë¥Õ¡¼¥É¡õ¶õ´Ö¥¹¥¿¥¤