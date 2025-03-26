ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥´¡¼¥ê¡¼¤ò½ä¤ëÎ¹¡×¤¬¡¢¹áÀî¡¦¹â¾¾»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)¤«¤é6·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Åìµþ¤Î½ÂÃ«¶èÎ©¾¾Þ¹Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½ä²óÅ¸¤À¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥´¡¼¥ê¡¼¤ÎÆÃÊÌÅ¸ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎåÌÌ©¤ÊÀþÉÁ¤Ë¤è¤ë³¨ËÜºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³¨ËÜºî²È¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥´¡¼¥ê¡¼¡£¡Ø¤¦¤í¤ó¤ÊµÒ¡Ù¤ä¡ØÉÔ¹¬¤Ê»Ò¶¡¡Ù¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ê¡¼¼«¤é¤¬¥Æ¥­¥¹¥È¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ê¤¬