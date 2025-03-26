DeNeel¤¬ËÜÆü3·î26Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªº£ºî¤Ï¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤òÌµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À­¤ËËþ¤Á¤¿±§Ãè¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢DeNeel¤Î²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¼ê»æ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡£³Ú¶Ê¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÔÂç¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢5·î¤è¤ê³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãDeNeel ONE-MAN L