ÆÁÅç»ÔµÄ²ñ3·îÄêÎã²ñ¤Ï°ìÅÙ¡¢²ñ´ü¤ò±äÄ¹¤·26ÆüÊÄ²ñ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä´À°¤Î¤¿¤á³«²ñ¤¬10»þ´Ö30Ê¬ÃÙ¤ì¡¢ºÆ¤Ó²ñ´ü¤òº£·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç»ÔµÄ²ñ¤ÏÅö½é¡¢º£·î19Æü¤¬ÊÄ²ñÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë±óÆ£»ÔÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤ä¸©¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅ¹­°èÏ¢¹ç¤Ø¤ÎµÄ°÷Áª½Ð¤ò½ä¤Ã¤ÆÄ´À°¤¬¤Ä¤«¤º¡¢²ñ´ü¤ò6Æü´Ö±äÄ¹¤·¤Æ25Æü¤ËÊÄ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢25Æü¤â¹­°èÏ¢¹ç¤Ø¤ÎµÄ°÷Áª½Ð¤ò½ä¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢·ë¶ÉËÜ²ñµÄ¤Ï³«²ñÍ½Äê¤Î¸áÁ°10»þ¤«