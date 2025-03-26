20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤È¤ÎUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿DF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¡£19ºÐ¤ÎÈà¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë197?¤ÎÄ¹¿È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡£¸µ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Áª¼ê¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢5ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¥Ï¥¤¥»¥ó¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Øpapapincus¡Ù¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö·¯¤Ï°åÎÅÂçËã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ä¤­¤À¤±¤É¡©¡×¤È¤¤¤¦ºÝ¤É