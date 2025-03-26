3·î26Æü°ú¤±¸å¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·Àß¤ä³È½¼¡¢ÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ ¢£¿·Àß―――――――――――――― ¥Ù¥¤¥·¥¹ [Åì¾Ú£Ç]·è»»·î¡Ú6·î¡Û3/26È¯É½ ËèÇ¯6·îËö¤È12·îËö»þÅÀ¤Ç200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ­¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ­´ü´Ö1Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È5000±ßÊ¬¡¢1Ç¯°Ê¾å¤ÇÆ±1Ëü±ßÊ¬¤òÇ¯2²óÂ£Äè¤¹¤ë¡£ £ç£õ£í£é [Åì¾Ú£Ð]