Ë½Áö¼Ö¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¸òº¹ÅÀ¡£ÀÖ¤¤¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇµÕÁö¤·¡¢ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤ò±Ç¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Ë½Áö¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¢¤«¤éÆÍÁ³È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ë¸½¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾×ÆÍ¡£¾×·â¤Ç¼ÖÂÎ¤¬Âç¤­¤¯Èô¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢³¹Ï©¼ù¤¬¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ¼Ô¤Ï¡ÖËÜÅöÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊâÆ»¤Ç¤Ï¡¢¿¢ÌÚÈ­¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤ê