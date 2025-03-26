ÉÙ»³»Ô¤Î¾å²¼¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î°ú¤­¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦²ñµÄ¤¬¤­¤ç¤¦ÉÙ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÎÁ¶âÉ½¤Î°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç1¤«·î¤¢¤¿¤ê800±ßÍ¾¤ê¤ÎÉéÃ´Áý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³»Ô¤Î¾å²¼¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¸ý¸º¤Ê¤É¤ÇÎÁ¶â¼ýÆþ¤¬¸º¤ë°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦¹¹¿·¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢µîÇ¯8·î¤«¤éÀìÌç²È¤¬ÎÁ¶â²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾å¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÇÊ¿¶Ñ27¥Ñー¥»¥ó