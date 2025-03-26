[¥Ù¥ë¥ê¥ó £²£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÆÈ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ê£Ö£×¡Ë¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î¥Ý¥ë¥·¥§£Ó£Å¤Ï£²£¶Æü¡¢Åê»ñ¤Î³ÈÂç¤ÈÊÝÍ­³ô¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åê»ñ´ÉÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼èÄùÌò¤Î¥ë¥Ã¥Ä¡¦¥á¥·¥å¥±»á¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍ­Ë¾¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»ñ¶âÎÏ¤âÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ý¥ë¥·¥§£Ó£Å¤ÏÊÝÍ­¤¹¤ë£Ö£×³ô¤Î¸ºÂ»¤Ë¤è¤ê¡¢£²£°£°²¯¥æ¡¼¥í¡Ê£²£±£µ²¯£·£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤ÎÀÇ°ú¤­¸åÂ»