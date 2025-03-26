¼¯»ùÅç¸©À¾Ç·É½»Ô¡¦ÇÏÌÓÅç¤Ç¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÀè¸¯Ââ¤ª¤è¤½60¿Í¤¬¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤âÃæ¼ï»ÒÄ®¤ÎÂâ°÷½É¼Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÇÏÌÓÅç¤Ç¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤ÎÀ°È÷¤È¥¢¥á¥ê¥«·³¶õÊì´ÏºÜµ¡¤ÎÎ¦¾åÎ¥ÃåÎ¦·±Îý¡áFCLP¤Î°ÜÅ¾¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´ðÃÏÀ°È÷¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÇÏÌÓÅç¤ÇÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÀè¸¯Ââ¤¬º£·î24Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤Î½ÕÆü´ðÃÏ¤ËÈ¯Â­¤·¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯7·î¤Ë¤âÅç¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¶å½£ËÉ±Ò¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ