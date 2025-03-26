°¤ÁÉ·´¾®¹ñÄ®¤Î¾óÎ©²¹Àô¤Ç25Æü¡¢¸ñ¤Î¤Ü¤êº×¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 1979Ç¯¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¾óÎ©²¹Àô¤Î¸ñ¤Î¤Ü¤êº×¤ê¡£25Æü¤Ï¾®¹ñ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ80¿Í¤ÈÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤¬Àî±è¤¤¤ÎÌó800¥áー¥È¥ë¤Ë3000É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¸ñ¤Î¤Ü¤ê¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¢£»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¡Ö¤ªº×¤ê¤ËÍè¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤Ç¤­¤Æ¡¢¾®¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡× ¢£»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¡Ö¤¼¤Ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤ÆSNS¤Ë¤¢¤²¤Æ¡¢¾óÎ©¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹­¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡× ½Õ¤ÎÆü