ÂçÊ¬»Ô¤Î¤´¤ß¼ý½¸¶ÈÌ³¤ÎÆþ»¥¤ò½ä¤ë´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê²Á³Ê¤ò»öÁ°¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÊ¬»ÔÌò½ê ÂçÊ¬»Ô¤Î¤´¤ß¼ý½¸¶ÈÌ³¤ÎÆþ»¥¤ò½ä¤ë´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤Ç¤Ï»Ô¤Î¸µ´Ä¶­ÉôÄ¹¤ä¼õÃí¶È¼Ô¤ÎÃË¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢»Ô¤Î¿¦°÷4¿Í¤¬È³¶â·º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ÎÍ½Äê²Á³Ê¤ò»öÁ°¤Ë¸øÉ½¤¹