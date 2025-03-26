By Anastasiia Malenko, Tom Balmforth¡Î¥­¡¼¥¦£²£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¼Ô¤Ï£²£¶Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬Ìë´Ö¤ËÆîÉô¥ß¥³¥é¥¤¥¦½£¤äÃæÉô¥É¥Ë¥¨¥×¥í¥Ú¥È¥í¥Õ¥¹¥¯½£¤Î¥¯¥ê¥Ö¥¤¥ê¥Õ¤ò¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥Ö¥¤¥ê¥Õ¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¸Î¶¿¤äËÌÉô¥¹¡¼¥à¥£½£¤Ø¤Î¹¶·â¤òµó¤²¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¿¿¤ÎÊ¿ÏÂ¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¥í¥·¥¢¤Ø