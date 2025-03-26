ÊÆ·³¤¬²­Æì¸©¤Î·ÄÎÉ´Ö¡Ê¤±¤é¤Þ¡Ë½ôÅç¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç¤ÎÆüÊÆºÇ¸å¤ÎÃÏ¾åÀï¤Ç¤¢¤ë²­ÆìÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é26Æü¤Ç80Ç¯¡£Ìó3¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëÀïÆ®¤Ç¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿½»Ì±¤Î¡Ö½¸ÃÄ¼«·è¡×¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤Î¤âÂç¤­¤ÊÆÃÄ§¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ½é¤Î¾åÎ¦ÃÏ¤Î°ì¤Ä¡¦ºÂ´ÖÌ£¡Ê¤¶¤Þ¤ß¡ËÅç¡ÊÆ±¸©ºÂ´ÖÌ£Â¼¡Ë¤Ç°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°äÂ²¤é¤¬µ¾À·¼Ô¤òÅé¤ó¤À¡£·ÄÎÉ´Ö½ôÅç¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ëÊÆ·³¤ÎÉôÂâ=1945Ç¯3·î¡¢ÊÆ·³»£±Æ¡¢²­Æì¸©¸øÊ¸½ñ´Û½êÂ¢Â¼¤ÎÄÉÅéÈê¡ÖÊ¿ÏÂÇ·Åã¡×¤Ç³«