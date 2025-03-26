AIRDO¡Ê¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¡Ë¤Ï¡¢¡ÖDO¥»¡¼¥ë¡×¤ò3·î28Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Á´Ï©Àþ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï8,000±ß¡£Î¹µÒ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï4·î1Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤È¡¢4·î15Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¤Î²Ð¡ÁÌÚÍË¡£¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦°°Àî¡¦È¡´Û¡¦½÷ËþÊÌ¡¦ÂÓ¹­¡¦¶üÏ©Àþ¤È»¥ËÚ/ÀéºÐ¡ÁÀçÂæ¡¦¿À¸Í¡¦Ê¡²¬Àþ¡¢Ì¾¸Å²°/ÃæÉô¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦È¡´ÛÀþ¤Î11Ï©Àþ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£