『MTV VMAJ 2025』で史上初となる2年連続の『Video of the Year』を含む4冠受賞の快挙を果たし、デビュー10周年記念企画『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU』を東京・原宿エリアで開催中の3人組バンドのMrs. GREEN APPLEのアニバーサリーベストアルバム『10』(7月8日発売)のConcept Photoが公開となった。【写真】NHKで10周年記念の特番が放送されるMrs. GREEN APPLE新曲「天国」(リリース日未定)が、大森元貴と