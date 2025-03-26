¸µËëÆâ¡¦ÅÚº´Ë­¤Î»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¡Ê40¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®Àô¥¨¥ê¡Ê42¡Ë¤¬26Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âè3»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£TAKAHIRO¡¢Âè3»ÒÃÂÀ¸È¯É½¸å½é»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ö40¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¡Ä¡×»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¤Ï¡¢2016Ç¯1·î¾ì½ê¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£°Â¼£Àî¿ÆÊý¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò½±Ì¾¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë¾®Àô¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë17Âå»þÄÅÉ÷¤ò½±Ì¾¤·¡¢¸å¿Ê¤ÎÎÏ»Î¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô¤Ï¡¢Âè3»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä»ö