À¤³¦Î¦Ï¢¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¡¼²ñÄ¹/Franck Fife/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÀ¤³¦Î¦Ï¢¤Ï£²£µÆü¡¢½÷»Ò¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÎ¦¾åÁª¼ê¤ÎÀ­ÊÌ¤ò»öÁ°¤ËÈ½Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢ËË¤ÎÆâÂ¦¤ÎÇ´Ëì¤«¤éÌÊËÀ¤Ç°äÅÁ»Ò¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¡¢À­·èÄê°äÅÁ»Ò¤Î£Ó£Ò£Ù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡£À¤³¦Î¦Ï¢¤ÎÍý»ö²ñ¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½÷»Ò¼ïÌÜ¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¾ò·ï¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼²ñÄ¹¤Ï£²£µÆü