ÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö°æÆ¬´Ñ¸÷¤¤¤Á¤´±à¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Î¤¤¤Á¤´¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ­Ì¾¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î»ºÃÏ¡£¿¿²¬¤Î¤¤¤Á¤´¤ÏÆÃ¤Ë´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿¿²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢°æÆ¬´Ñ¸÷¤¤¤Á¤´±à¤Ç»×¤¦Â¸Ê¬¤¤¤Á¤´¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ªJA¤Ï¤¬Ìî °æÆ¬´Ñ¸÷¤¤¤Á¤´±à¼õÉÕ¤ÏÄ«9»þ¤«¤éÄ«9»þ¤«¤é¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õÉÕ³«»Ï¤Î»þÅÀ¤Ç20¿Í¤Û¤ÉÊÂ¤ó¤Ç¤¤