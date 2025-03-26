Âç¿Íµ¤³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Î¥é¥Í¥³¤°¤ó¤À¤ó¡Ù¤È¡¢¿Íµ¤²óÅ¾¤¹¤·¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª»Ò¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢²Ä°¦¤¤¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö¡Ø¥Î¥é¥Í¥³¤°¤ó¤À¤ó¡Ù¤Ï¡¢¹©Æ£¥Î¥ê¥³¤¬ÉÁ¤¯Âç¿Íµ¤³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£8É¤¤Î¥Î¥é¥Í¥³¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢ÂçÁûÆ°¤ò´¬¤­µ¯¤³¤¹¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô500ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¸½ºß¡¢12¥·¥ê¡¼