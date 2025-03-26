50ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤ËÂ¿¤¤ÂÓ¾õá×¿¾¡Ê¤Û¤¦¤·¤ó¡Ë¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬Íè½µ¤«¤éÄê´üÀÜ¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï65ºÐ°Ê¾å¡¢¤½¤ìÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¢£ÂÓ¾õá×¿¾¡ÈÄê´üÀÜ¼ï¡É³«»Ï¤ØÂÓ¾õá×¿¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê77¡Ë¡Ö2²ó¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£2²óÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏÇØÃæ¤«¤é²¿¤«ÆÍ¤­»É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄË¤ß¤¬Áö¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤­¤¯À×¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÂÓ¾õá×¿¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê66¡Ë¡Ö¡ÊÏÓ¤Î¡ËÉÕ¤±º¬¤«¤éÇØÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤Ç¤­¤Æ¡¢