¢£½©ÅÄ¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤ËÉÔ¿³Êª½©ÅÄ¿·´´Àþ¤¬¤Þ¤¿¤â±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡£º£ÅÙ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÉÔ¿³Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿JR½©ÅÄ±Ø¡£²þ»¥Á°¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÈ¯¸«¡£µ¡Æ°Ââ¤Ê¤É¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢JR¤Ï½©ÅÄ±ØÈ¯Ãå¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ø½ÐÄ¥Í½Äê¤Î¿Í¡Ö´í¸±Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤«¤½¤ì¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¡¢½©ÅÄ¤Ç