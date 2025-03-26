¤³¤Î½Õ¤«¤é¸©Æâ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¹çÆ±Æþ¼Ò¼°¤¬¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿81¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹çÆ±Æþ¼Ò¼°¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦¾ì¤Ø¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤í¤¦¤È³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ35¤Î´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë81¿Í¤Ç¤¹¡£½©ÅÄ¥×¥é¥¤¥¦¥Ã¥É¤ËÆþ¼ÒÅÏÉô°¦ÎÖ¤µ¤ó¡Ö½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¿¦¤Ë½¢¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ò°¦¤·¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤