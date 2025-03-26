4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤òÁ°¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Ë¤¢¤ë·Ù»ëÄ£¤Î4¤Ä¤Î·Ù»¡½ð¤¬¸òÄÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¶èÌ±¤¬¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶èÎ©Áí¹ç¶èÌ±²ñ´Û¤Ç¤ÏÉÊÀî¶è¤ò´É³í¤¹¤ëÂç°æ½ð¡¦ÉÊÀî½ð¡¦Âçºê½ð¡¦±Á¸¶½ð¤Ë¤è¤ë¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¶èÌ±¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢±é²Î²Î¼ê¤ÎÆÁ±Ê¤æ¤¦¤­¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÉÊÀî¶èÌ±Ìó700¿Í¤È°ì½ï¤Ë¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ»þ¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ä´í¸±¤Ê¥Ý¥¤