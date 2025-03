Survive Said The Prophetが、新曲「State Of Mind feat. Matt Good(From First To Last)」を配信リリースした。 (関連:Survive Said The Prophet、5年ぶり『MAGIC HOUR』ファイナルKnosis、Stand Atlanticと鳴らした“新たな時代へ前進する意志”) 本楽曲は、2023年5月にリリースした「Paradox」以来、約2年ぶりの新曲。多くの人が日常において様々な心境や葛藤を抱える中で、音楽を通して皆と心で繋がっ