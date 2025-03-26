¢¡¹ë²Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¢¡À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖWWE¡¦NXT¡×½êÂ°¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£WWE¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê´é¤È±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤È¤â¤ËRAW½êÂ°¤Ç¸½ºß·ç¾ìÃæ¤ÎASUKA¤È¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤ÈÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£RAW¤ÈNXT¤È½êÂ°¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°Û¤Ê¤ë3¿Í¤¬°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Î¤Ïµ®½Å¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´î