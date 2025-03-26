Andy BruceWilliam Schomberg[¥í¥ó¥É¥ó £²£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±Ñ¹ñÎ©Åý·×¶É¡Ê£Ï£Î£Ó¡Ë¤¬£²£¶ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ¾å¾ºÎ¨¤¬£²¡¥£¸¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÆß²½¤·¤¿¡££±·î¤Ï£³¡¥£°¡ó¾å¾º¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢£²¡¥£¹¡ó¤Î¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡Ê±ÑÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ï£²·î¾å½Ü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸«ÄÌ¤·¤Ç£²¡¥£¸¡ó¤Î¿­¤Ó¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°áÎÁÉÊ¤ÈÍúÊª¤Î²Á³Ê¤¬£³Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë²¼Íî¤·¤¿