¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡×¤ÎÅÄÂ¼½ß¡Ê51¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³ÊÌó1400Ëü±ß¤Î¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¹ëÅ¡¤¬²á¤®¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÅÄÂ¼½ß¤Î¼«Âð¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥­¥ã¥ó¥×´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤­¤¿ÅÄÂ¼¡£¥¹¥º¥­¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤ò¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¼«Á°¤ÎÂç·¿¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÇÍ§¿Í¤È¥­