¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Î¥Î¥Ã¥Á¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Éô³è¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÄ¹½÷¡¦³ðË¾¡Ê¤«¤Ê¤ß¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Î¥Ã¥Á¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢Ì¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ç³Ø¹»¤ØÆÏ¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£ÅÙ¤Ï»î¹çÍÑ¤Î·¤¤ò³Ø¹»¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤ÆÍ§Èþ¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¸å¤í¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ¤Þ¤¿¤Þ¤¿³Ø¹»¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡×¤ÈË»¤·¤Ê