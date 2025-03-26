²ÐºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Æ¤±Íî¤Á¤¿»û±¡¤Î¾â¡á£²£¶Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦µÁ¾ë·´/Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images¥½¥¦¥ë¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë´Ú¹ñÆîÅìÉô¤Î·Ä¾°ËÌÆ»¡Ê¥­¥ç¥ó¥µ¥ó¥×¥¯¥É¡ËµÁ¾ë¡Ê¥¦¥£¥½¥ó¡Ë·´¤Ç£²£¶Æü¡¢»³²Ð»ö¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¡¢Áà½Ä»Î¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÄÆÍîµ¡¤Ë¤ÏÁà½Ä»Î£±¿Í¤À¤±¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³²Ð»ö¤ÏÀè½µËö¤ËÆîÉô¤Ç¿ô½½·ïÈ¯À¸¤·¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¾ÃËÉ»Î¤ä·Ù´±¤é£±Ëü¿Í¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï