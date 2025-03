TOMOO(トモオ)が新曲「LUCKY」を発表。TOMOOの新曲「LUCKY」瑞々しい情景描写と溢れ出る感情を唯一無二の歌声で歌い上げる、新世代のシンガーソングライター・TOMOO。新曲の「LUCKY」は、7月6日(日)より放送がスタートする京都アニメーションの新作TVアニメ「CITY THE ANIMATION」のエンディング主題歌となる楽曲。アニメ「CITY THE ANIMATION」エンディング主題歌にアニメ「CITY THE ANIMATION」は、『日常』などで知られる漫画家