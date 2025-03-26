NHK¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè8Àï¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç´ÑÀï¤Ø¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¡£¹õ±ï´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤â¤ä¤Ã¤ÈÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¤Ã¡£¶á¤¯¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦