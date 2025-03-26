Panarat ThepgumpanatPanu Wongcha-um[¥Ð¥ó¥³¥¯ £²£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¿¥¤¹ñ²ñ¤Ï£²£¶Æü¡¢¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÈÝ·è¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷£´£¸£¸¿Í¤Î¤¦¤Á£³£±£¹¿Í¤¬È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î°ÂÄêÀ­¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÂçÌîÅÞ¤Î¿ÍÌ±ÅÞ¤Ï¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó»á¤ÈÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤Î´Ø·¸¤Î¶á¤µ¤ò¼ç¤ËÄÉµÚ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¥ó»á¤ÏÍø±×ÁêÈ¿¤È¿¦¸¢ÍðÍÑ¤ÇÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¸ø¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¡¼¥È¥ó