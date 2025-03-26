Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£²£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥ä¥Þ¥Ï¤Ï£²£¶Æü¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£µ¡¥£²£·¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë£²£¸£°£°Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò£´·î£±Æü¤Ë¾ÃµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£²·î£µÆü¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£·¡¥£³¡ó¤ËÅö¤¿¤ë£³£µ£°£°Ëü³ô¡¢£³£°£°²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÆ±·î£±£¸Æü¤«¤é£±£±·î£³£°Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡££³·î£±Æü¡¼£²£´Æü¤Ë£²£±£¶Ëü£°£·£°£°³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£