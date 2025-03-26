ÌÀÆü27Æü¤ÏÀ¾¤«¤é´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤­¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸á¸å¤ÏÁ´ÈÌ¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÂÎÄ´¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆü27Æü¸á¸å¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«ÌÀÆü27Æü¤ÏÀ¾¤«¤é´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤­¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Áá¤¤½ê¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢¸á¸å¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç