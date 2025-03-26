º£¹ñ²ñ¤Ç¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¹Í§»ö·ï¤ÎÊ¸½ñ³«¼¨¤ò½ä¤ê¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï¡¢¸øÊ¸½ñ²þ¤¶¤ó¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤¬ºß¿¦Ãæ¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿Ê¸½ñ¤¬6000¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£6·î¾å½Ü¤Î³«¼¨Í½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¤­¤ë¤«¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛäÆÃÓÍý»öÄ¹É×ºÊ¤È°ÂÇÜ¾¼·Ã»á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ì¤Ï3·î24Æü¤Î»²µÄ±¡ºâÀ¯¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾¡Éô¸­»ÖµÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê