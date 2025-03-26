´Ú¹ñ¤Î¿ÊÊâ¡Ê³×¿·¡Ë·ÏºÇÂçÌîÅÞ¡¦¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡Êµõµ¶¤Î»ö¼Â¤Î¸øÉ½¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¹âºÛ¤Ï26Æü¡¢°ì¿³¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Ìµºá¡Êµá·ºÄ¨Ìò2Ç¯¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¸¡»¡¤ÏÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤Ë¾å¹ð¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤¬¡¢µÕÅ¾Ìµºá¤ÎÈ½·è¤Ï¼¡¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÎºÇÍ­ÎÏ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÍû»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë´Ú¹ñ¤ÎºÇÂçÌîÅÞ¡¦¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûºßÌÀÂåÉ½=2024