Ãæ¹ñÀ¾Éô¤Î»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤ÇÀèÆü¡¢»ÍÀîÇîÊª±¡¤òË¬¤ì¤¿¸«³Ø¼Ô¤Î1¿Í¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ¼¶À¤ËÉ½µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯Âå¤¬ÆîËÌÄ«»þÂå¡Ê420¡Á589Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸í¤ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÁ°´Á»þÂå¡Êµª¸µÁ°202¡Á8Ç¯¡Ë¤Î¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇîÊª±¡Â¦¤¬¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ØÅ¦¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÉ½µ­¤òÄûÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢É½µ­¥ß¥¹¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤¬¤ï¤º¤«15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¡¢À®ÅÔ»Ôºß½»¤ÎÃæ³Ø¹»3Ç¯