¢¡172¥»¥ó¥Á¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¢¡?9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó?¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î±ûÀî¤«¤³¡Ê30¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£22¡¢23Æü¤ËÆÊÌÚ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¡£¡ÖTEAM ZEROONE¤ÏÉ½¾´Âæº×¤ê¤ÇºÇ¹â¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËRd.1¤Ï26¹æ¼Ö¤¬Í¥¾¡¡¢25¹æ¼Ö¤¬2°Ì¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ä¶¥ß¥Ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Ä¹