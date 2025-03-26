·§ËÜ¸©Â¿ÎÉÌÚÄ®¤Î°û¿©Å¹¤ÎÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿23¿Í¤¬¡¢²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤È¤·¤ÆÅ¹¤ò±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂ¿ÎÉÌÚÄ®¤Î°û¿©Å¹¤ÎÊÛÅö¿©¤Ù¤¿23¿Í¤¬²¼Î¡¡¦ÓÒÅÇ¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤È¤·¤Æ5Æü´Ö±Ä¶ÈÄä»ß¤Ë·§ËÜ ¤­¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¤«¤é5Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿ÎÉÌÚÄ®¤Ç°û¿©Å¹¤â±Ä¤à¡Öµû½»Á¯µûÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î24Æü¡¢¿ÍµÈÊÝ·ò½ê´ÉÆâ¤Î³Ø¹»¤«¤é¡¢¡Ö