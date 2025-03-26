¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡È¤â¤·¤«¤·¤Æ¡É¤È»×¤Ã¤¿¼«¿È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢³Þ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ²ÖÊ´¾É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡ÖºòÆü¡¢º£Æü¤È¡¢É¡¿å¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤òÊó¹ð¡£¡Ö61Ç¯´Ö¡¢²ÖÊ´¾É¤È¤ÏÌµ±ï¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö»ä°Ê³°¤Î²ÈÂ²4¿Í¤ÏÁ´°÷²ÖÊ´¾É¡ØÉã¤µ¤ó¤Ï¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¡Ù¤È¡¢ÂçÊÑÉ¾È½¤¬°­¤«¤Ã