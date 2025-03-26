²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤¬26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÃÎ¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿Êì¿Æ¤ÎÂç¹¥Êª¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¿¹¸ý¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥«¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î»þ´ü¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¹¥¤¥«¤¬Âç¹¥Êª¤ÎÊì¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤ÍÍ»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌëÊì¤¬¥¹¥¤¥«¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤¿Ì´¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢2Æü¸å¡ª²¿¤ÈÃÎ¿Í¤«¤é¥¹¥¤¥«¤¬Á÷¤é¤ì