ÆàÎÉ¸©¤Ï24Æü¤Ë¸©Æâ¤Ç70ÂåÃËÀ­¤ÎËã¤·¤ó¡Ê¤Ï¤·¤«¡Ë¤ÎÈ¯À¸ÆÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ëã¤·¤ó¡Ê¤Ï¤·¤«¡Ë¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï17Æü¤«¤é¤»¤­¡¢È¯Ç®¡¢È¯¿¾¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢23Æü¤ËÆþ±¡¤·¡¢24Æü¤ËÍÛÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÈ¯¾É¸å¡¢ÆàÎÉ¸òÄÌ¥Ð¥¹¤ä¶áÅ´ÅÅ¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ìô¶ÉÅ¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³