Âè£¹£·²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè£¹Æü¤Î£²£¶Æü¡¢Âè£³»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹­Åç¾¦¡Ê¹­Åç¡Ë¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢Æ±Éô¤ÇÍ£°ì¤Î½÷»Ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¹ÓÃ«Í¥±Ñ¤µ¤ó¡Ê£±£·¡Ë¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÓÃ«Ãé¾¡´ÆÆÄ¤ÎÄ¹½÷¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÌîµå¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÃæ³Ø¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë¡£¹â¹»Æþ³Ø»þ¤Ë¹ÓÃ«´ÆÆÄ¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö»Ù¤¨¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÌîµå¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éô¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â£³¿Í¡¢ÃË»Ò